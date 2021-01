La Juventus potrebbe concludere l’affare Giroud, ma ci sono degli ostacoli prima di effettuare lo ‘sgarbo’ all’Inter

La Juventus è alla ricerca di un attaccante in grado di completare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Tanti sono i nomi valutati dal direttore sportivo Paratici, soprattutto dei centravanti in grado di sostituire Alvaro Morata e permettere il riempimento dell’area di rigore anche quando manca lo spagnolo. L’attacco con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala risulta troppo ‘leggero’.

Juventus, contatti per Giroud

La Juventus sta valutando il profilo di Olivier Giroud, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e non ha rinnovato con il Chelsea. Sul centravanti francese c’è anche l’Inter da parecchio tempo, ma anche in ottica di una ‘risposta’ ai nerazzuri, il ds Paratici sarebbe ben contento di acquistare il giocatore.

Giroud è infatti un centravanti d’esperienza, molto valido, che darebbe una grossa mano ai bianconeri. L’idea della Juventus è quello di prenderlo in prestito per sei mesi, ma bisogna fare i conti con la volontà del giocatore e quella del Chelsea. Il francese chiederebbe 3 milioni di euro per sei mesi e poi 5 milioni a stagione. Il vero ostacolo sembra però quello dei Blues, che chiede sui 5 milioni per liberarlo. In caso di approdo alla Juve, sarebbe un vero e proprio sgarbo all’Inter, che segue da tempo Giroud.