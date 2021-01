Sampdoria-Juventus, Pirlo parla in conferenza | L'annuncio su Dybala

Andrea Pirlo si è soffermato in conferenza stampa alle porte dell’impegno della Juventus contro la Sampdoria. Il tecnico parla, in particolare, di Federico Chiesa e Paulo Dybala

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa, mantenendo alta la soglia d’attenzione, in vista della partita tra Juventus e Sampdoria. Il tecnico bianconero sottolinea, inoltre, come l’unico assente tra le fila bianconere sia Paulo Dybala: “Oggi dovrebbero allenarsi tutti in gruppo, a parte Dybala che sta cercando di recuperare. L’argentino sente ancora delle fitte al ginocchio. Per quanto riguarda chi giocherà tra de Ligt e Chiellini, non abbiamo ancora deciso. Ci aspettano diverse partite importanti”.

Sampdoria-Juventus, Pirlo tra Chiesa e la formazione in vista dell’Inter

Il tecnico annuncia poi su Federico Chiesa: “Domani partirà dall’inizio”. Pirlo si sofferma anche sul prossimo impegno in Coppa Italia contro l’Inter: “Le scelte di domani non saranno influenzate dalla Coppa Italia, ma solo in base alla partita contro la Sampdoria. Domani c’è la Samp, un avversario temibile: metteremo in campo la migliore formazione possibile, sia domani che martedì. Dobbiamo pensare un match alla volta”. Vedremo quindi quali saranno gli undici scelti da Andrea Pirlo contro i blucerchiati.