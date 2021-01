Massimiliano Allegri si avvicina, giorno dopo giorno, al ritorno in panchina. Novità per l’ex allenatore della Juventus, ambito di diversi club: a sbilanciarsi è il ‘mentore’, e amico, Giovanni Galeone

Massimiliano Allegri rimane tra i profili maggiormente chiacchierati per le big che, nelle prossime settimane, potrebbero cambiare guida tecnica. L’allenatore toscano, stando a quanto dichiarato da Giovanni Galeone, sarebbe sempre più vicino a tornare in panchina: le dichiarazioni che possono portare alla svolta per il destino di Allegri in Serie A.

Calciomercato, Galeone su Allegri: “L’ho sentito, ecco dove lo vedo”

Intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’, l’amico e mentore di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, ha rivelato quello che potrebbe essere il futuro dell’ex allenatore della Juventus: “L’ho sentito, è arrivato il momento di tornare. Lo vedrei bene al Real Madrid. Ma anche all’Inter che, per organico, penso sia la favorita per lo scudetto”.

Il tecnico livornese, dunque, potrebbe ripartire ancora dalla Serie A dove la Roma lo ha collocato in primissima fila per l’eventuale sostituzione di Paulo Fonseca. Galeone ha aggiunto: “Nessuno è riuscito a vincere con Juventus, Inter e Milan ma Max ci riuscirebbe”.

Ancora elogi per l’allenatore toscano, sempre più vicino a tornare in panchina: “In questo periodo particolare Allegri se ne sbatterebbe delle assenze per Covid, lui inventa, troverebbe soluzioni per vincere”.