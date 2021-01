Arrivano importanti novità dalla Spagna per quanto riguarda il big, destinato a cambiare squadra la prossima estate: ecco la clamorosa offerta per giugno

La Juventus prepara la sfida di Coppa Italia contro la Spal e, nel frattempo, monitora profili di spessore da inserire nella rosa di Pirlo nei prossimi mesi. In tal senso, in vista del calciomercato estivo, arriva la clamorosa proposta per il top player pronto a lasciare la Spagna: super offerta e colpo a giugno.

Calciomercato Juventus, super offerta per Sergio Ramos: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il futuro di Sergio Ramos si starebbe per delineare in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo lascerà con ogni probabilità, a zero, il Real Madrid. Il rinnovo con i ‘Blancos’ sembrerebbe in alto mare, con il fratello e rappresentante del difensore che ha già ricevuto una ricca offerta per la prossima estate.

A farsi avanti il Psg, con Leonardo che ha messo sul piatto un’offerta irrinunciabile per il quasi 35enne. Contratto triennale, fino al 30 giugno 2024, a 15 milioni all’anno. Cifre importanti che in casa Real non hanno voluto concedere al pilastro di Zidane, ricercato con insistenza da tempo anche dalla Juventus.

Proprio i bianconeri, dunque, rischiano di veder sfumare la pista che porta all’ex Siviglia: l’approdo in Serie A del difensore del Real Madrid appare sempre più lontano.