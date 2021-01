Calciomercato, il Real Madrid va su Gallardo | Niente Allegri

Il Real Madrid sta vivendo un momento decisamente difficile in questa stagione. Eppure non decolla la pista Allegri per la panchina: nuovo nome in lizza, al posto di Zidane

Massimiliano Allegri è ormai da diversi mesi alla ricerca di una nuova panchina di una big internazionale, dopo le ottime esperienze in Italia alla guida di Milan e Juventus. L’allenatore è accostato anche al Real Madrid negli ultimi giorni. I risultati in casa Blancos sono stati altalenanti per tutta la stagione, ma nelle ultime settimane sono crollati verticalmente.

Calciomercato, il Real Madrid pensa a Gallardo. Niente Allegri

L’eliminazione in Supercoppa e le brutte prestazioni recenti hanno nuovamente messo in forte discussione la panchina di Zinedine Zidane. A meno che i risultati non siano tremendi anche nel prossimo futuro, la chiara idea del Real Madrid è continuare con il francese fino al termine della stagione, poi potrebbe cambiare la guida tecnica. A emergere, però, non sarebbe ancora una volta Allegri, ma un’ipotesi proveniente dall’Argentina. Intriga, infatti, il nome di Marcelo Gallardo che potrebbe liberarsi dal River Plate al termine della stagione e approdare in Spagna. Vedremo se il suo arrivo si concretizzerà davvero o cambierà il piano della dirigenza dei Blancos.