Nervi tesi tra Real Madrid e Inter a causa di Hakimi: i nerazzurri non hanno versato la prima rata del cartellino e Perez vuole richiamarlo in Spagna

Frizione tra Real Madrid e Inter per il cartellino di Achraf Hakimi. L’esterno, che ha finalmente trovato continuità con la rosa di Conte e con le sue prestazioni, è conteso tra i due club. Da un lato le merengues vorrebbero reintegrare il giocatore, anche a fronte delle prestazioni non ottimali di Marcelo, dall’altro l’Inter sembra non aver versato la prima rata del compenso concordato.

Calciomercato Inter, rottura col Real Madrid

10 milioni di euro per l’acquisto del cartellino, con scadenza fissata allo scorso 31 dicembre. Una settimana fa, però, l’Inter aveva confermato di aver trovato un accordo per rinviare il saldo al 30 marzo.

Il Real Madrid, di rimando, aveva chiesto delle garanzie, come spiega il “Corriere dello Sport”: garanzie che non sono mai arrivate e che quindi hanno messo l’Inter in una posizione non comodissima. Florentino Perez a questo punto starebbe pensando di reintegrare in maniera coercitiva il giocatore e di battagliare con la dirigenza nerazzurra.