Il Milan è pronto a mettere la freccia e superare Inter e Juventus nella corsa all’ex Serie A: Maldini all’assalto, c’è la richiesta al top club inglese

Poche ore alla delicata sfida contro l’Atalanta ma in casa Milan a tenere banco è il calciomercato. Un mese caldissimo quello di gennaio per la squadra di Pioli che dopo Meite, Mandzukic e Tomori, può vedere l’approdo di un’altra pedina di spessore per la rosa del Milan: ecco la richiesta di Maldini.

Calciomercato Milan, Maldini in pressing: richiesta al Chelsea!

L’asse Milano-Londra è pronto a scaldarsi. Dopo aver chiuso per l’approdo in prestito con diritto di riscatto di Fikayo Tomori, Maldini e Massara non smettono di pensare ad un’altra pedina che potrebbe lasciare il Chelsea di Lampard. Si tratta di Emerson Palmieri, in scadenza il 30 giugno 2022 con i ‘Blues’ e da tempo nel mirino di Inter e Juventus.

Ci aveva provato Conte, la scorsa estate, con insistenza. Adesso Maldini befferebbe nerazzurri e bianconera, con una richiesta già avanzata al club di Abramovic per l’approdo immediato dell’italo-brasiliano a Milanello. L’ex romanista può dunque diventare il vice Theo Hernandez, arrivando in prestito con diritto di riscatto a 15-18 milioni la prossima estate.

In questa stagione con il Chelsea di Lampard, Emerson Palmieri ha collezionato 9 presenze ma ‘solo’ 508′ sul rettangolo verde: Maldini lo vuole in rossonero.