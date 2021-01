Calciomercato Milan, UFFICIALE: preso Tomori dal Chelsea

Calciomercato Milan, ufficiale stamattina l’acquisto di Tomori da parte dei rossoneri: in arrivo il difensore per Pioli

Il Milan mette a segno il suo terzo acquisto del mercato di gennaio in pochi giorni. Era nell’aria l’accordo per Tomori, è finalmente arrivato. I rossoneri hanno depositato il contratto del difensore proveniente dal Chelsea, che in giornata svolgerà le visite mediche e si unirà alla squadra di Pioli. Viste le assenze nel reparto contro l’Atalanta, la speranza è riuscire a portarlo in panchina già domani, sebbene con il solo allenamento di rifinitura nelle gambe.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il nuovo acquisto può portare ad una cessione

Dopo una giornata di ieri infruttuosa, in cui il Milan sperava già di mettere il giocatore sull’aereo per Malpensa, è arrivato l’accordo con il Chelsea. Prestito con diritto di riscatto, trovata l’intesa nonostante ci fosse ancora distanza tra la richiesta dei londinesi (28-30 milioni per il riscatto) e la proposta milanista (meno di 25 milioni).