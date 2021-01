Calciomercato Milan, il nuovo acquisto può portare ad una cessione

Milan, Tomori in arrivo: il suo eventuale riscatto potrebbe complicare la permanenza di Romagnoli

Il suo arrivo sembra ormai davvero ad un passo. Il Milan e Fikayo Tomori sono sempre più vicini. Il difensore inglese di origini nigeriane è pronto a lasciare il Chelsea per vestire di rossonero. La trattativa è ormai ai dettagli: prestito con diritto di riscatto per i prossimi sei mesi. Si lavora sulle cifre del riscatto, che potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro e sulle pratiche burocratiche, vista la recente Brexit che rende Tomori extracomunitario.

Calciomercato Milan, Tomori può portare all’addio di Romagnoli

Maldini e Massara lavorano per portare quanto prima in Italia il difensore nato in Canada e vorrebbero metterlo a disposizione di Pioli già per la sfida contro l’Atalanta in programma sabato. Una missione quasi impossibile. Se però in questa seconda parte di stagione Tomori dovesse fornire buone prestazioni, il Milan potrebbe decidere di investire su di lui e acquistarlo a titolo definitivo. Ad agevolare la trattativa potrebbero essere anche i ricavi ottenuti dai rossoneri in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Inoltre, l’acquisto di Tomori potrebbe concretizzarsi soprattutto se non ci dovessero essere novità in merito al rinnovo di Romagnoli. Il capitano rossonero ha un accordo fino al 2022, ma il suo agente Mino Raiola potrebbe spingere per un rinnovo con un contratto molto più ricco rispetto ai 3,5 milioni di euro annui che attualmente percepisce. E questo potrebbe complicare la sua permanenza. Romagnoli è uno dei giocatori che più hanno deluso fino ad ora in questa stagione rossonera e potrebbe non essere considerato una pedina inamovibile. Se eventuali aperture sul rinnovo non dovessero arrivare, Tomori potrebbe essere la giusta soluzione.

L’inglese potrebbe quindi rivelarsi il sostituto del capitano rossonero, con il Milan che, per evitare di perderlo a zero, potrebbe decidere di cederlo nel corso della prossima estate, per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. La stessa che potrebbe essere reinvestita sul giocatore di proprietà del Chelsea, che indipendentemente dall’addio del numero 13 potrebbe comunque essere riscattato.