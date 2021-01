Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la guarigione dal Coronavirus di tre giocatori: tutti convocabili per l’Atalanta

Il Milan ritrova tre giocatori importanti in vista del match di campionato contro l’Atalanta. Mister Stefano Pioli potrà contare sul pieno recupero di Rebic, Krunic e Theo Hernandez, risultati tutti negativi al Coronavirus. La squadra rossonera – in emergenza nelle ultime uscite – può aumentare le rotazioni e contare su forze fresche nell’ultimo match del girone d’andata: con un punto il Milan sarebbe Campione d’Inverno.

Milan, tre giocatori negativi al Coronavirus

Come si legge nella nota ufficiale del Milan, “Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un “falso positivo”. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti”.

Il Milan sorride e recupera tre giocatori fondamentali in vista del match con l’Atalanta. Su tutti Theo Hernandez, autore di quattro gol e tre assist in 15 partite. Aumentano le scelte anche in avanti dove mister Stefano Pioli – oltre a Rebic – avrà a disposizione anche Mario Mandzukic, ultimo colpo di mercato in casa rossonera. Nessun giocatore del Milan è attualmente positivo al Coronavirus.