L’Inter di Antonio Conte, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe lasciar andare Ivan Perisic, esterno offensivo della squadra nerazzurra. Il giocatore croato è nel mirino del Tottenham di Josè Mourinho, ma anche del Bayern Monaco, club con il quale ha vinto tutto la scorsa stagione



Qualche alto e qualche basso per Ivan Perisic in questa stagione con la maglia dell’Inter. Dopo aver ottenuto la fiducia di Antonio Conte nell’ultima sessione di calciomercato, il giocatore croato è sceso in campo con i colori nerazzurri con buona continuità alternando gol ed assist a qualche prestazione incolore.

Un rendimento che non sembra aver convinto al 100% i vertici dell’Inter che, la prossima estate, potrebbero lasciar andare Perisic anche senza oneri di cartellino, considerando il suo contratto in scadenza in 2022. La Beneamata si libererebbe infatti di un ingaggio pesante favorendone, con la formula della rescissione consensuale, l’approdo ad un altro club europeo.

Calciomercato Inter, addio Perisic | Occhio a Tottenham e Bayern Monaco

Sulle tracce di Ivan Perisic c’è sempre il Bayern Monaco di Flick. Il club bavarese, che non l’ha riscattato al termine della scorsa stagione, potrebbe fiutare l’occasione del colpo low cost, vista anche la conoscenza dell’ambiente da parte dell’ex giocatore del Wolfsburg.

Attenzione anche al Tottenham di Josè Mourinho. Lo Special One segue Perisic sin dai tempi del Manchester United e questa sarebbe l’occasione buona per portare il giocatore nerazzurro alla sua corte.