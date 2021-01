Calciomercato Inter, dalla Germania il centrocampista

Inter, occasione dalla Germania per il centrocampo: Suat Serdar dello Schalke 04 è il nome low-cost per la mediana

Un ruolo mai trovato per Eriksen, Nainggolan ceduto a gennaio, Sensi e Vecino troppo spesso alle prese con gli infortuni, con l’uruguayano che non sembra nemmeno rientrare nei piani di Conte. Ecco perché in casa Inter si guarda anche a possibili nuovi innesti in mediana. Difficile, se non impossibile che si possa concretizzare qualcosa in questo gennaio, visto il diktat della società, ma per giugno le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Inter, occasione Serdar per la mediana

E la società meneghina potrebbe guardare con grande attenzione alla Germania, in particolare in casa Schalke 04. Il club della Ruhr sta disputando una stagione decisamente deludente ed è ad alto rischio retrocessione, specialmente se non dovesse riprendersi nella seconda parte di stagione. Ecco quindi che un’occasione low-cost per il club nerazzurro potrebbe essere Suat Serdar.

Centrocampista centrale classe 1997, tedesco di origini turche, Serdar ha conquistato anche la nazionale tedesca. Giocatore tecnico, con il gol nelle corde, l’ex Mainz, arrivato a Gelsenkirchen per sostituire Goretzka, ha un contratto valido sino al 2022. E la possibilità di un addio sembra essere davvero calda. Se lo Schalke dovesse retrocedere, una cessione sarebbe scontata e il prezzo del cartellino potrebbe essere davvero basso. Attualmente il ragazzo viene valutato attorno ai 20 milioni di euro, ma la cifra potrebbe dimezzarsi in caso di retrocessione.

Serdar non sembra intenzionato a rinnovare e questo abbassa ulteriormente la quotazione del cartellino. Il tedesco potrebbe quindi essere il nome giusto per la mediana nerazzurra che, tra deficit ed esuberi, sembra aver bisogno di rinforzi. L’operazione però potrebbe andare in porto solo in estate.