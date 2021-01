Il Milan lavora già al prossimo calciomercato estivo. In caso di scudetto, spunta il clamoroso affare per giugno: la stella può arrivare grazie allo sponsor dei rossoneri

Non sarà semplice per il Milan di Pioli che sabato, alle 18, affronterà l’Atalanta di Gasperini reduce da un doppio pari con Genoa e Udinese. Dal campo al calciomercato, in casa rossonera i fari sono già puntati alla prossima stagione. In caso di tricolore, l’estate 2021 può regalare ai tifosi del ‘Diavolo’ un clamoroso colpo in attacco: c’è l’assist dello sponsor rossonero.

Calciomercato, Griezmann al Milan: ci pensa lo sponsor

È stata da poco presentata una nuova linea di scarpini da gioco che vede Antoine Griezmann protagonista del brand Puma. Il colosso tedesco, sponsor ufficiale del Milan, starebbe pensando di rilanciare il talento francese in un club in crescita. Gli alti, e numerosi bassi, vissuti a Barcellona hanno accostato numerose volte l’attaccante all’addio ai catalani.



Un’operazione che rimane, anche con il supporto dello sponsor teutonico, molto complesso. L’ostacolo principale dell’operazione, che prenderebbe corpo in prestito con diritto di riscatto, rimane l’ingaggio del classe ’91. Il talento transalpino, accostato anche alla Juventus, avrebbe un accordo con il Barcellona per un ingaggio a salire negli anni.

18 milioni per le prime due stagioni, 21 nella terza stagione e 23 nella quarta e quinta annata in maglia blaugrana.