Nuova richiesta dalla Germania per il ‘Papu’ Gomez che apre nuovi scenari per l’Atalanta a 11 giorni dal termine del calciomercato

Continuano i dubbi sul futuro del ‘Papu’ Gomez che non ha ancora trovato la sua prossima destinazione. Il rapporto con l’Atalanta e con Gian Piero Gasperini è ormai irrecuperabile ma passano i giorni e nessuna squadra sembra sbloccare concretamente la situazione per arrivare al 10 argentino.

L’Atalanta ha chiarito che non cederà il giocatore a nessuna squadra italiana, quindi appaiono sempre più remote le fantasie di vederlo all’Inter, alla Juventus o alla Roma che sembravano le tre squadre più interessate all’argentino. Il futuro del ‘Papu’ è destinato a proseguire lontano dalla Serie A e arriva già proposte dall’America e non solo. Ad 11 giorni dal termine del calciomercato di gennaio per Gomez potrebbe spuntare una destinazione a sorpresa che apre nuovi scenari.

Calciomercato Atalanta, l’Hertha Berlino si fa avanti per Gomez

La richiesta arriva dalla Germania dove si è fatto sotto un club di Bundesliga: secondo kicker.de l’Hertha Berlino avrebbe palesato all’Atalanta il suo interesse per il ‘Papu’ Gomez. La ‘Dea’ accoglierebbe maggiormente le proposte dall’estero e quindi le possibilità che Gomez possa approdare in Bundes sono concrete.

Non solo dalla Germania, anche dalla Turchia arrivano richieste per il talento nerazzurro, una su tutte il Trabzonspor che ha chiesto informazioni ai bergamaschi. Le pretendenti non mancano ma Alejandro Gomez preferirebbe comunque rimanere in Italia. Vedremo quali saranno i piani dell’Atalanta da qui al termine del calciomercato.