A tenere banco nel calciomercato della Roma è il nome del ‘Papu’ Gomez, ma arriva il no della società: c’è un altro nome preferito

La Roma vuole e deve riprendersi in fretta dalla pesante sconfitta subita nel derby della Lazio, dove gli uomini di Fonseca sembravano non essere mai scesi in campo. Così all’indomani del KO nel derby Tiago Pinto si è messo subito al lavoro per rinforzare la rosa giallorossa. Il nome fortemente accostato al club capitolino in questi giorni è quello del ‘Papu’ Gomez, ma arriva il no della Roma. Si punta tutto su un altro profilo.

Calciomercato Roma, ‘Papu’ Gomez rifiutato: l’obiettivo è El Shaarawy

In casa Roma l’umore non è certamente dei migliori, ma già dalla partita di Coppa Italia contro lo Spezia si potrà provare a tornare sui binari giusti. Nel frattempo in chiave calciomercato i giallorossi cercano rinforzi per l’attacco, con il profilo del ‘Papu’ Gomez fortemente accostato alla capitale in questi giorni.

La società giallorossa però sembrerebbe aver rifiutato l’arrivo del capitano dell’Atalanta, nonostante l’argentino fosse favorevole al trasferimento nella capitale. A portare al no sarebbe stata l’età del calciatore, ormai un over 30, ed il fatto che la società preferirebbe un profilo più giovane come quello di Stephan El Shaarawy, che vorrebbe liberarsi dallo Shanghai Shenhua. Il ‘faraone’ infatti sembrerebbe l’obiettivo numero uno in casa Roma per rinforzare la zona offensiva.