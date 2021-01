Calciomercato Roma, Fonseca in bilico | Pronto Sarri

Dopo il derby perso, la posizione di Paulo Fonseca è ora in bilico: al suo posto, la Roma potrebbe ingaggiare Fonseca

La Roma ieri ha perso il derby con la Lazio per 3-0 e la prestazione è stata di molto al di sotto delle aspettative. I leader della squadra giallorossa sono venuti meno nel momento clou e questo fa porre delle domande ai Friedkin. Oltre alla rosa, che andrebbe rinforzata, sul banco degli imputati pare sia finito anche Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha già fallito la qualificazione in Champions League la scorsa stagione, arrivando quinto in campionato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rinnovo in pericolo | Furto Juve: duello con la big

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, tempi stretti per il rinnovo | Inter e Juventus in agguato

Roma, pronto Sarri per Fonseca

La Roma in questa stagione non ha mai portato a casa la vittoria in uno scontro diretto. I punti conquistati finora sono arrivati solo con le squadre ‘medio-piccole’, una situazione che inevitabilmente non può star bene alla nuova proprietà. L’obiettivo di stagione è la qualificazione in Champions, ma senza vincere le partite importanti sarà difficile raggiungerlo.

In caso di mancata qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, Fonseca potrebbe lasciare la Roma. Uno dei candidati alla sua sostituzione è Maurizio Sarri, cercato già in passato dalla dirigenza giallorossa. Il portoghese ora è sotto osservazione e le prestazioni della squadra saranno monitorate più da vicino dalla società. Sarri è attualmente fermo dopo l’esonero dalla Juventus e aspetta la chiamata di una big.