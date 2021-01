Il calciomercato dell’Inter, in vista della prossima estate, può vedere una super offerta per il possibile erede di Handanovic: tre nerazzurri per l’estremo difensore

Le attenzioni in casa Inter sono tutte attirate sul big match di domani sera contro la Juventus. Dal campo al calciomercato, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per una clamorosa offerta in Serie A. Tre pedine per arrivare a quello che potrebbe essere l’erede di Samir Handanovic: la proposta di Marotta.

Calciomercato Inter, assalto a Meret: mega offerta al Napoli

In casa Inter si lavora ai prossimi colpi di mercato, con il nome di Alex Meret che balza in cima alla lista di Marotta per l’estate 2021. Il portiere del Napoli piace ai dirigenti nerazzurri che, dopo le dichiarazioni di ieri dell’estremo difensore azzurro (“Contento del mio percorso ma vorrei giocare di più”) possono preparare una maxi offerta al Napoli.

L’idea è quella di mettere sul piatto il riscatto di Politano, fissato a poco meno di 20 milioni, ma non solo. Il piano di Marotta per arrivare a Meret prevederebbe l’inserimento, inoltre, sia del cartellino di Darmian (7-8 milioni) che quello di Radu (10-12 milioni), che sta spingendo per salutare l’Inter per giocare con maggiore continuità.

Situazione dunque in divenire, un triplo sacrificio per convincere De Laurentiis a cedere Alex Meret: con la predilezione di Gattuso per Ospina, l’ex Udinese può avvicinarsi ai nerazzurri.