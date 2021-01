Il Psg pronto a fare razzie in Serie A: Inter, Juventus e Milan rischiano di perdere tre pilastri nel 2021

La Serie A, dal prossimo giugno, rischia una vera e propria razzia. Il Psg sembrerebbe destinato a salutare Kylian Mbappe e, con i soldi della cessione del francese, Leonardo prepara un triplo colpo da sogno per il calciomercato estivo. Non solo Paulo Dybala nelle mire dei francesi: rischiano anche Inter e Milan.

Calciomercato, Dybala e non solo: il Psg fa tremare la Serie A

Potrebbe essere un’estate da brividi, la prossima, per Juventus, Inter e Milan. Il Psg è pronto a tornare alla carica dopo la sempre più probabile cessione, a giugno, di Mbappe. Il primo assalto potrebbe essere quello per Paulo Dybala, ormai destinato a lasciare la Juventus vista anche la scadenza contrattuale ferma al 2022. Per la ‘Joya’ Leonardo è deciso a mettere sul piatto 70 milioni di euro. Discorso simile quello che il ds dei parigini affronterebbe con la dirigenza dell’Inter. Nel mirino c’è sempre Lautaro Martinez.

Il rinnovo con i nerazzurri non è ancora stato formalizzato nonostante l’apertura dell’argentino nelle scorse ore. Per l’ex Racing quale sono pronti ben 90 milioni di euro. L’alternativa al ‘Toro’ può essere Lukaku anche se appare complesso strappare il belga alla società nerazzurra. Il terzo big che potrebbe salutare la Serie A è Theo Hernandez, conteso da diversi club europei dopo un inizio di stagione da assoluto protagonista.

Il francese, arrivato due estati fa per 20 milioni dal Real, può fare le valigie e salutare Milanello per 60 milioni di euro. Una spesa complessiva clamorosa, da 220 milioni, per rilanciare la squadra di Pochettino: addio Mbappè, dalla Serie A un triplo colpo da sogno per il Psg.