Una tegola inattesa che coinvolge il club capitolino: infortunio gravissimo per l’attaccante che adesso può rescindere

Un fulmine a ciel sereno per la Roma che nelle scorse ore ha visto il grave infortunio dell’attaccante, il cui futuro in giallorosso resta in forte bilico. Con il calciomercato invernale che prende forma, arriva la conferma del direttore sportivo. Dall’intervento chirurgico ai tempi di recupero: non si esclude la rescissione con i capitolini.

Calciomercato Roma, infortunio shock: l’attaccante può rescindere

Solo quattro apparizioni senza brillare con la maglia del Fenerbahce. Diego Perotti non ha avuto buona sorte nel calcio turco: l’infortunio, gravissimo, subito dall’argentino può complicare i piani della Roma. “Diego ha subito la quasi totale rottura del legamento del ginocchio, necessita di un intervento chirurgico”, ha dichiarato il ds del Fenerbahce ed ex centrocampista dell’Inter Emre Belozoglu, che ha poi aggiunto.

“Dovremo prendere una decisione con lui ed il suo manager, se sarà operato rischia uno stop fino a 8 mesi”. Un 2021 iniziato nel peggiore dei modi ma che può gravare non poco anche sulle spalle della Roma. “Grazie all’accordo che abbiamo fatto, la cosa non avrà peso sulle nostre casse”. Il motivo delle parole del ds turco è che la Roma, quando ha siglato l’accordo di prestito dell’ex Genoa al Fenerbahce, ha acconsentito al pagamento di buona parte dello stipendo da 2,5 milioni.

In casa Roma non si esclude la rescissione di Perotti, per far posto ad eventuali nuovi innesti che graverebbero sul monte ingaggi della società di Friedkin.