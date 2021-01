L’intermediario di Milik, De Vecchi, svela alcuni retroscena del caso: il polacco ha richieste da diverse big d’Europa, ma il Napoli fa muro

Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti e le grandi squadre d’Europa si stanno già muovendo per piazzare importanti colpi sia in entrata che in uscita. Tra i nomi più intriganti figura sicuramente quello di Arkadiusz Milik, in rottura con il Napoli e alla ricerca di una nuova piazza dove rilanciarsi.

Napoli, De Vecchi fa chiarezza sul futuro di Milik

L’attaccante – in scadenza con il club partenopeo a giugno 2021 – è fuori rosa e non è mai stato impiegato da mister Gattuso in stagione. I rapporti sono logori e – come rivelato da Fabrizio De Vecchi – “si ha la sensazione che il club preferisca tenere il giocatore in tribuna e perderlo a zero piuttosto che incassare cifre anche importanti a gennaio”.

L’intermediario, insieme all’agente del calciatore, David Pantak, lavora da mesi per cercare di trovare una soluzione e, ai microfoni di As, ha aggiunto: “Milik voleva rinnovare con il Napoli perché è legato alla squadra e ai tifosi, ma poi ha capito che era meglio cercare una soluzione diversa”. L’attaccante continua ad allenarsi da solo, anche due volte al giorno, per non perdere la forma. A 26 anni l’obiettivo è trovare un grande club per non perdere l’opportunità di giocare l’Europeo in estate con la Polonia.

Calciomercato Napoli, per Milik richieste dalla Spagna e dalla Serie A

Milik – cercato a lungo anche dalla Juventus – ha visto sfumare il passaggio all’Atletico Madrid: il Napoli ha infatti rifiutato l’offerta degli spagnoli, ritenendola troppo bassa. I Colchoneros hanno perso Diego Costa e potrebbero però tornare alla carica. Ma occhio alle sorprese: “Roma e Juventus – in estate – sono state vicine all’acquisto del bomber”, ha confidato De Vecchi.

La trattativa è poi saltata con entrambi i club, ma non è da escludere che possa presentarsi una nuova opportunità già a gennaio. Il Napoli vuole vendere il giocatore e chiudere una vicenda diventata spinosa. Ormai fuori rosa, Milik vanta comunque 38 gol in 93 presenze con i partenopei. In scadenza a giugno 2021, il polacco deve essere venduto a gennaio per monetizzare. La fumata bianca gioverebbe a tutte le parti. Sul giocatore c’è anche l’Olympique Marsiglia, anche se Villas-Boas ha frenato la trattativa.