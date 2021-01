Il Milan è in cerca di un attaccante in sede di calciomercato, ma è sfumato un possibile colpo: ufficiale Jovic all’Eintracht

Fantastico il percorso del Milan, fino ad ora, in Serie A. I rossoneri sono primi in classifica a quota 40 punti dopo 17 giornate, a +3 dagli eterni rivali dell’Inter. Ma se dal campo arrivano soprattutto buone notizie, diverso è, invece, il discorso riguardante il calciomercato. In particolare, la società ha perso un possibile obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, sfuma Jovic: ufficiale il trasferimento all’Eintracht

Il calciomercato regala, come sempre, gioie e dolori. Arrivano, infatti, novità non piacevoli per il Milan, che perde un possibile obiettivo per il proprio reparto offensivo. È ufficiale, infatti, il ritorno in prestito di Jovic all’Eintracht Francoforte in Bundesliga dal Real Madrid.

Il giocatore era arrivato ai ‘Blancos’ nel 2019 per la cospicua cifra di 63 milioni di euro (settimo acquisto più costoso nella storia della dirigenza spagnola). Nella Liga ha raccolto, però, solo 10 presenze da titolare e 2 gol e ora torna in Germania per trovare maggiore fortuna. Il Milan dovrà, quindi, continuare a guardarsi attorno in cerca di altri eventuali nomi per l’attacco.

E.T.