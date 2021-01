Nuovo scambio con la Roma per la Juventus: i giallorossi potrebbero cedere Nicola Zalewski, attaccante della Primavera

La Juventus è sempre molto attenta ai colpi per il futuro. La dirigenza con l’arrivo di Andrea Pirlo sta avviando un processo di ringiovanimento della rosa, per tornare a riaffermarsi in Italia e iniziare un nuovo percorso in Europa. Il ds Paratici sta valutando diversi profili tra cui -secondo le parole di Luca Momblano a Juventibus- quello di Nicola Zalewski, attaccante della Primavera della Roma. I bianconeri coi polacchi sono sotto una buona stella, dato il rendimento importante di Wojciech Szczesny.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, in attacco colpo gratis | Sostituisce un big

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, voglia di riscatto | Possibile ritorno in Liga

Juventus, scambio con la Roma per Zalewski

Zalewski è un attaccante classe 2002, ed è sotto contratto con la Roma fino al 2024. Il settore giovanile giallorosso negli ultimi anni ha tirato fuori ottimi calciatori: da Florenzi a Politano, passando per i fratelli Pellegrini, Lorenzo e Luca. Quest’ultimo, ora è di proprietà della Juventus, acquistato nell’ambito dello scambio che ha portato Spinazzola a Trigoria.

Ottimi rapporti di mercato, dunque, tra i due club. Un’operazione che potrebbe dare il via a un altro scambio, che questa volta vedrebbe Zalewski approdare alla Juventus, in cambio del cartellino di Mattia Perin. I giallorossi dopo Alisson non hanno più avuto garanzie tra i pali tra Pau Lopez e Mirante. Perin, ora al Genoa, è in prestito dai bianconeri e potrebbe essere il nuovo portiere della Roma per la prossima stagione.