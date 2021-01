La rosa dell’Inter potrebbe essere ridimensionata con l’arrivo di un colpo a parametro zero per sostituire Lautaro Martinez

Sono tanti i milioni persi dai club in tempi di pandemia per il Covid-19. Alcuni di questi sono al lavoro per sopperire alle perdite: certo è che per evitare una cosa del genere è importante fare un buon percorso in Europa, soprattutto in Champions League. I premi sono molto consistenti da un punto di vista economico, e non approfittarne sarebbe un problema. E’ capitato all’Inter, che è uscita alla fase a gironi conquistando solo una vittoria su sei partite. Un percorso che potrebbe portare a un ridimensionamento della rosa nerazzurra.

Inter, ridimensionata la rosa: Depay per Lautaro

Il fatto è che l’Inter, non potendo far fronte agli incassi delle partite europee e del botteghino, deve pensare alle cessioni per tenere il bilancio sano. Lautaro Martinez è un uomo mercato già dalla scorsa stagione e un suo addio a 85-90 milioni di euro, permetterebbe al club di effettuare una grossa plusvalenza, soprattutto se il suo sostituto dovesse arrivare a parametro zero.

Come a zero? Ebbene sì: per sostituire l’argentino, l’ultima suggestione in casa Inter è Memphis Depay, il cui contratto scadrà tra sei mesi. In questo modo, Beppe Marotta troverebbe un valido sostituto del ‘Toro’ senza spendere un euro per il cartellino e potrebbe utilizzare quei soldi per altre esigenze.