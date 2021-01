Vincenzo Montella vuole tornare ad essere protagonista su una panchina prestigiosa: ancora un pari, idea suggestiva

Per tanti anni è stato un punto di riferimento, poi Vincenzo Montella si è perso col passare degli anni. Qualche delusione cocente l’ha portato ad estraniarsi ed ora l’allenatore napoletano ha tanta voglia di tornare ad essere protagonista. La sua esperienza su una panchina in Serie A risale al dicembre 2019 alla guida della Fiorentina.

Calciomercato, Montella pronto a tornare in panchina

La stagione per il Valencia non è iniziata nel migliore dei modi: la compagine spagnola si trova al 17esimo posto in classifica a quota 16 punti. Nell’ultima sfida di campionato è arrivato un altro pari casalingo: Javi Garcia potrebbe essere sollevato dall’incarico come svelato in anteprima anche dal giornalista Jose Alvarez nel programma di La Sexta, Jugones.

E così l’idea suggestiva potrebbe riguardare anche lo stesso allenatore italiano, Vincenzo Montella, che ha già allenato in Liga per diversi mesi il Siviglia. La voglia di riscatto è davvero alta con il tecnico, originario di Pomigliano d’Arco, pronto a rimettersi in pista.

Al momento c’è da monitorare il cambio di panchina al Valencia con il club spagnolo pronto a rivoluzionare a gennaio.