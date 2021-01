La Juventus dovrà fare a meno di Alvaro Morata nei prossimi match: ecco quante gare salterà il bomber spagnolo

Dopo la vittoria sull’Udinese, la Juventus prepara il big match di Serie A contro il Milan di scena a San Siro il 6 gennaio. Non arrivano buone notizie per la squadra di Pirlo che dovrà fare a meno contro i rossoneri di Alvaro Morata. Il guaio muscolare alla coscia destra che lo ha tenuto fuori contro i friulani, terrà lo spagnolo lontani dai campi per diverse gare.

Juventus, Morata ko: i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, il ritorno di Alvaro Morata non sarebbe così vicino. Saltata la gara con l’Udinese e con il sicuro forfai nel match contro il Milan, il bomber spagnolo rischia di rimanere fuori per altri due match. Morata, in prestito dall’Atletico, dovrebbe rimanere a riposo rinunciando anche alle gare con Sassuolo in campionato e nell’esordio in Coppa Italia contro il Genoa.

Ben quattro partite prima di tornare a disposizione di Andrea Pirlo, nel big match del 17 gennaio contro l’Inter del grande ex Antonio Conte. L’attacco juventino dovrà dunque stringere i denti in attesa di riabbracciare l’ex Chelsea, a segno già 10 volte con 7 assist in 17 apparizioni stagionali.

Un vero e proprio trascinatore per la Juventus con Morata che ha la media di una rete ogni 126′ con la maglia della ‘Vecchia Signora’.