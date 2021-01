Luciano Spalletti potrebbe rimettersi in pista dopo l’avventura all’Inter: destinazione folle per l’allenatore toscano

Ormai è passato tanto tempo dall’ultima panchina di Luciano Spalletti. Il 30 maggio 2019 è stato esonerato dall’Inter, che poi ha subito annunciato Antonio Conte. Ora l’allenatore di Certaldo è voglioso di una nuova avventura entusiasmante della sua carriera, ferma da più di un anno ormai.

Calciomercato, Spalletti vola in Sudamerica

Come svelato dal giornalista del portale “Al Aire Libre en Cooperativa”, Maks Cárdenas, il profilo di Spalletti sarebbe finito nel mirino della Nazionale cilena, pronta a sostituire Reinaldo Reuda. Uno dei papabili alla successione potrebbe essere proprio Luciano Spalletti, che non è mai stato il selezionatore di una Nazionale. Inoltre, avrebbe dato il suo ok in caso di esito positivo.

Il suo arrivo non sarebbe così facile visto che non conosce benissimo la lingua spagnola ed, inoltre, percepisce uno stipendio molto alto, diverso dagli standard della Federazione. Il tecnico toscano, infine, però, si è detto entusiasta di guidare la “Roja“.

Per l’ex allenatore di Roma e Inter potrebbe arrivare una nuova svolta della sua avvincente carriera.