La Juventus non smette di pensare al big, sempre più lontano dal rinnovo contrattuale: Paratici alla finestra

Mancano due giorni al big match che può riaprire le sorti del campionato, contro il Milan, ma in casa Juventus non si smette di pensare ai prossimi colpi di calciomercato. Tra gennaio e soprattutto giugno, il club torinese valuta l’acquisto di un nuovo portiere durante la prossima estate. Nel mirino c’è sempre Donnarumma: la situazione riguardo il 99 rossonero.

Calciomercato Juventus-Donnarumma: “Ecco l’offerta del Milan”

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Gianluigi Donnarumma, in scadenza il prossimo giugno ed ancora lontano dal rinnovo con la società di via Aldo Rossi. In tal senso, Donnarumma rimane uno dei grandi obiettivi della Juventus per la prossima estate. Si è espresso sulla vicenda il giornalista di ‘Raisport’ Paolo Paganini: “C’è un braccio di ferro tra Raiola e il Milan che vuole rinnovare il contratto, ma le due parti sono distanti”.

Il giornalista, intervenuto ad ‘Atuttalarete’ ha poi aggiunto le cifre del possibile prolungamento: “L’entourage del portiere vuole 10 milioni di euro a stagione fino al 2024, mentre il Milan si ferma ad 8″.



Una situazione di incertezza nella quale può insidiarsi la Juventus che, con Buffon in uscita, valuta il portiere campano come perfetto erede di Szczesny.