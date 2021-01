La Juventus non si arrende e rilancia in grande stile per due big in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. Ecco tutti i dettagli

La Juventus vuol provare a mettere subito il timbro sul calciomercato di gennaio con l’acquisto quantomeno di una alternativa a Morata. Come tutti sanno Andrea Pirlo vorrebbe un big di esperienza, su tutti Giroud, ma le difficoltà per il francese del Chelsea e in generale per altri nomi di un certo spessore stanno spingendo Paratici e soci verso soluzioni di un livello assai più basso. I profili ora in pole sarebbero due: Pavoletti del Cagliari e l’ex Llorente ai margini del Napoli, quest’ultimo fermo praticamente da un anno. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, nuova offensiva per Donnarumma e Calhanoglu: possibile incontro a margine della sfida col Milan

Il club presieduto da Andrea Agnelli è comunque più che attivo anche se non soprattutto in vista della prossima stagione. Nei piani due grandi colpi, o meglio dire grandi ‘scippi’ visto che ci riferiamo a ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il Milan è al lavoro con fiducia per cercare di rinnovare il contratto di entrambi in scadenza ancora a giugno, tuttavia indiscrezioni di mercato parlano di una Juve pronta a rilanciare in maniera concreta per i due big rossoneri. Per il portiere classe ’99, Paratici e Nedved potrebbero rimettere sul tavolo un quinquennale da circa 10 milioni di euro a stagione, 50 milioni in tutto, mentre per il 26enne trequartista turco una nuova offerta da 5-5,5 milioni sempre per le prossime cinque stagioni. L’idea è quella di fargli prendere il posto del gallese Ramsey, destinato a salutare a fine annata se non addirittura già nella finestra invernale.

Possibile un incontro con i loro agenti Raiola (i rapporti, come noto, sono eccellenti) e Stipic a margine proprio di Milan-Juventus in programma alla Befana. Per Donnarumma e Calhanoglu l’investimento complessivo dei bianconeri toccherebbe i 70-75 milioni di euro.

