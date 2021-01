La Juventus sembra pronta a centrare il colpo in difesa sul calciomercato. I bianconeri fanno partire l’assalto al difensore che piace al Milan

Da tempo il Milan ha messo nel mirino Ozan Kabak. Il centrale potrebbe presto lasciare lo Schalke 04 che naviga in cattive acque dopo un inizio di stagione horror. L’operazione non si è chiusa la scorsa estate a causa dell’alta valutazione che i tedeschi facevano del roccioso difensore. E i rossoneri sono pronti a tornare all’attacco anche a gennaio, ma attenzione a una nuova concorrente: si tratta della Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, sfida al Milan per Kabak: cifre e dettagli

La difesa è stato sicuramente il reparto che è andato maggiormente in difficoltà nella prima parte di stagione per la Juventus. I bianconeri non hanno praticamente mai avuto a disposizione Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci ha spesso scricchiolato. Il nome di Kabak quindi torna buono per i bianconeri. Per lui si pensa a un colpo stile McKennie: la sua valutazione è sui 15-20 milioni di euro, mentre il suo contratto scadrà nel giugno 2024. Vedremo se l’affare si concretizzerà e se i bianconeri supereranno il Milan.