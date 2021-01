In casa Milan il primo obiettivo nel calciomercato invernale continua ad essere un centrale difensivo: offerta presentata ma respinta

Nuovo anno e nuova sessione di calciomercato inverale che sta per aprire le porte. Nel Milan la priorità da cercare sul mercato è un rinforzo in difesa, dove la coperta è abbastanza corta. Arriva finalmente l’offerta per l’obiettivo tenuto d’occhio da tempo, ma viene respinta.

Calciomercato Milan, 15 milioni per Simakan: lo Strasburgo dice no

Il Milan di Stefano Pioli torna in campo dopo dieci giorni di pausa dovuti alle festività natalizie, e davanti a sé troverà il Benevento di Filippo Inzaghi. Nel frattempo però si lavora costantemente in chiave calciomercato visto che domani si aprirà la sessione invernale per i trasferimenti. I rossoneri continuano a cercare rinforzi in difesa, dove al centro della retroguardia la coperta è corta. Da tempo gli occhi sono puntati su Mohamed Simakan, centrale classe 2000 dello Strasburgo.

Secondo quanto riportato dal portale francese ‘Le 10 sport’, i rossoneri avrebbero avanzato un’offerta per il difensore di 15 milioni di euro, che però viene rifiutata dal club francese. Dunque non è sufficiente l’offerta rossonera per accontentare le richieste dello Strasburgo per un giovane talento che quest’anno ha collezionato 17 presenze, mettendo a segno 1 gol ed 1 assist,