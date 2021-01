La Juventus pensa al futuro e può esserci una rivoluzione tra i pali: mega intreccio tra big, saluta Szczesny

La fine del 2020 non è stata sicuramente positiva per la Juventus, che ha chiuso l’anno con una sonora sconfitta casalinga per 0-3 contro la Fiorentina e ha perso punti importanti per la lotta scudetto. Ora il distacco dalla vetta occupata dal Milan è di ben dieci punti anche se i bianconeri hanno ancora una partita in più da giocare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, beffa dalla Premier | Sfuma il terzino

La ‘Vecchia Signora’ ha effettuato una vera e propria rivoluzione tra agosto e settembre e per ora i cambiamento non hanno ancora portato i frutti sperati dalla società. Le prime settimane di gennaio possono servire per capire se la squadra ha ancora potenzialità per fare bene o servono ulteriori modifiche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte di nuovo alla Juventus | Scenario clamoroso

Calciomercato, mega intreccio tra portieri: Szczesny via dalla Juventus, nuovo assalto a Donnarumma

Intanto si continua a lavorare sul calciomercato e potrebbe esserci un mega intreccio tra le big che potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Tutto potrebbe partire dall’interesse del PSG di Pochettino per il portiere Hugo Lloris del Tottenham, che prenderebbe il posto di Keylor Navas.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tentativo a Manchester | Scambio ‘due per uno’

Questa mossa spinge gli ‘Spurs’ a cercare un nuovo portiere e nel mirino potrebbe esserci proprio Wojciech Szczesny. Qualora il polacco dovesse partire, Fabio Paratici potrebbe far partire l’assalto per Gianluigi Donnarumma, visto che ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Milan.

Il numero uno rossonero vorrebbe restare a Milano ma a questo punto, a sei mesi dalla scadenza del contratto, tutto può davvero succedere.