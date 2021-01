Arriva la smentita da parte della proprietà dell’Inter capitanata da Zhang: nessuna cessione all’orizzonte

La crisi economica, i risultati non soddisfacenti, l’eliminazione dalla Champions League e la mancata qualificazione all’Europa League: quattro fattori che avrebbero potuto, in misura diversa, spingere Steven Zhang a rinunciare non solo alla presidenza dell’Inter, ma anche alla cessione della stessa società. Le notizie, però, non hanno trovato conferma, neanche per quanto riguarda la possibilità che l’imprenditore cinese stesse cercando nuovi soci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, beffa dalla Premier | Sfuma il terzino

Inter, UFFICIALE la smentita della società

È la stessa società a smentire tutto, con una nota ufficiale pubblicata in questi minuti sul sito dell’Inter: “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento” si legge.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte di nuovo alla Juventus | Scenario clamoroso

Nessun passo indietro da parte di Zhang, quindi, che dopo il summit di fine anno con Antonio Conte e Giuseppe Marotta si prepara a una seconda metà di stagione con l’ambizione di vedere l’Inter trionfare in Serie A e riqualificarsi per la Champions League del prossimo anno.