Il nuovo obiettivo di Marotta per il calciomercato invernale arriva dal Real Madrid, ma serve l’ok del Borussia Dortmund

Con l’uscita di Radja Nainggolan e di Christian Eriksen, che attende ancora di conoscere la sua prossima destinazione, Antonio Conte ha richiesto l’innesto di un nuovo centrocampista in rosa. L’obiettivo è Reinier, per il quale il Real Madrid aveva preparato un piano di crescita simile a quello di Achraf Hakimi: prestito al Borussia Dortmund e poi rientro alla base. Tuttavia, allo stato attuale Reinier non ha trovato abbastanza spazio con i tedeschi, quindi il trequartista brasiliano potrebbe cambiare squadra già a gennaio.

Calciomercato Inter, Conte vuole il talento del Real Madrid

Già a gennaio il classe 2002, con un passato al Flamengo e al Castilla, potrebbe quindi cambiare squadra per arrivare alla corte di Conte. Il Borussia Dortmund, però, vorrebbe evitare di interrompere anzitempo l’accordo con le merengues, soprattutto visto il passaggio del turno in Champions League e la necessità di avere una rosa lunga.

Stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, però, la dirigenza nerazzurra premerà fino all’ultimo minuto per provare a dare continuità al giocatore, che lontano da Zidane potrebbe seguire davvero le orme di Hakimi. Ovviamente al prestito fino a fine stagione verrebbe poi inserita una possibile opzione per il riscatto, così da poter valorizzare ancora di più l’arrivo del giovanissimo brasiliano in nerazzurro.