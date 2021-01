Una clamorosa suggestione per il mercato bianconero può prendere corpo ‘grazie’ a Pep Guardiola: top player per Pirlo

La Juventus guarda con interesse ai possibili movimenti di calciomercato che tra gennaio, e soprattutto giugno, possono rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo. In tal senso, un alleato inatteso per la società bianconera può essere Pep Guardiola: il tecnico del Manchester City può avvicinare un big alla squadra di Pirlo.

Calciomercato Juventus, colpo Guardiola: idea da Manchester

Secondo quanto riportato dal ‘Sunday Express’, Pep Guardiola ha una priorità per l’attacco del suo Manchester City, la prossima estate. Si tratta di Eden Hazard, esterno ex Chelsea che a Madrid non ha mai raggiunto i suoi livelli abituali. L’esterno belga, già accostato alle uscite nei mesi scorsi, può quindi diventare un obiettivo primario di Gardiola per il reparto avanzato dei ‘Citizens’.

In tal senso, l’eventuale approdo di Hazard, valutato almeno 70 milioni dal Real, a Manchester può riaprire una vecchia suggestione in casa Juventus. Si tratta di Kevin De Bruyne, in scadenza nel 2023 e lontano dall’accordo per il rinnovo con il club inglese, può tornare ad essere il grande sogno del club torinese per l’estate 2021.

Valutato almeno 100 milioni dal Manchester City, per il belga la Juventus aveva fatto più di un pensiero la scorsa estate.