La Juventus si concentra sul calciomercato e pensa al nuovo colpo: si allontana un obiettivo per l’attacco

È un momento più che complicato quello che sta vivendo la Juventus, che occupa attualmente la sesta posizione in classifica e dista ben dieci punti dalla vetta occupata dal Milan. I bianconeri però hanno anche una partita in più da giocare, ovvero quella con il Napoli che non si è disputata a inizio ottobre.

Il vantaggio dunque potrebbe ridursi ma ciò potrebbe non bastare, in quanto la compagine allenata da Andrea Pirlo ha assolutamente bisogno di un filotto importante di vittorie per risalire in classifica in maniera definitiva. Questa sera ci sarà il match contro l’Udinese e sarà ammessa soltanto la vittoria per non sprofondare..

Calciomercato Juventus, il Napoli non cede Llorente ai rivali: chiesti soldi in cambio

La Juventus intanto non smette mai di lavorare sul calciomercato e continua a lavorare per dei colpi nei reparti in cui c’è maggiore necessità. Andrea Pirlo potrebbe aver bisogno di più alternative per lottare per tre competizioni in un anno in cui il calendario è ricco di impegno ogni tre giorni.

La società sta lavorando per cercare un nuovo attaccante ma un obiettivo potrebbe presto sfumare. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il Napoli non sarebbe disposto a cedere Fernando Llorente a una sua rivale. De Laurentiis potrebbe chiedere una cifra per il trasferimento ma la Juventus non sarebbe disposta ad accettare.

Il suo contratto scade tra sei mesi e pertanto la Juventus non vuole pagare un calciatore che può arrivare gratis nel mese di giugno.