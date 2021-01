Arrivano le parole di Beppe Marotta, ad dell’Inter, il quale ha annunciao che non ci saranno investimenti in sede di mercato

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Crotone. Il dirigente si è soffermato sul cambio di proprietà ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il comunicato stampa del presidente è stato esplicito. Smentita ogni ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza. Non ci saranno i mercati come prima, bisogna pensare alla stabilità e alla continuità“.

Inter, Marotta: “Non investiremo sul mercato”

Prosegue poi Marotta parlando di calciomercato: “Noi, come tutte le altre squadre, non faremo operazioni rilevanti sul mercato. C’è un momento di contrazione a causa della crisi in seguito al coronavirus. Le linee guida che abbiamo individuato non ci consentiranno di effettuare investimenti“.