Diego Costa sul taccuino di diversi top club europei: per i betting analyst una big di Serie A è in pole position per lo spagnolo

Non è un mistero che il nome di Diego Costa sia da alcune settimane sul taccuino di diversi top club europei a caccia di un bomber di spessore per il calciomercato. In tal senso, secondo i betting analyst di Snai come rivelato da ‘Agipronews.it’, i club italiani sarebbero in primissima linea per la firma dell’ormai ex attaccante dell’Atletico Madrid.

Calciomercato, colpo Diego Costa: Juventus in pole

Tra le squadre italiane, per gli analisti di Snai, è la Juventus a porsi davanti a tutti per l’acquisto di Diego Costa entro il prossimo 2 febbraio. I bianconeri, quotati a 3,00, sono però anticipati in Europa solo dall’Arsenal (2,25). Viva seppur appena più lontana l’ipotesi che porta ad un ritorno in Brasile del bomber (7,00).

Leggermente distaccata l’Inter di Antonio Conte, quotata a 8,00 mentre il Milan appare decisamente lontano con una quota fissata a 15,00. In coda il campionato cinese, sempre a 15,00, mentre Emirati Arabi e Psg restano stabili a 25,00. Complicatissime le piste, infine, che porterebbero a Roma, Napoli e Lazio quotate addirittura a 33,00.

Dopo aver rescisso con l’Atletico Madrid di Simeone, dunque, si aprono numerose strade per il futuro di Diego Costa: la Serie A può accoglierlo, la Juventus è in prima fila.