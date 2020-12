La Juventus alla ricerca di un vice Morata. Spunta una pista clamorosa che conduce al forte attaccante spagnolo

E’ finita tra l’Atletico Madrid e Diego Costa. L’attaccante spagnolo ha infatti risolto il suo contratto con il club madrileno ed ora è ufficialmente uno svincolato. Una notizia, questa, che non può che attirare l’interesse di numerosi club di grande calibro, pronti ad approfittare della situazione dell’attaccante e a prelevarlo a parametro zero per la finestra di trasferimenti di gennaio ormai alle porte. Stando a quanto riportato dal Dailymail, non a caso, sulle tracce del classe 1988 ci sarebbero già due top club europei, ovvero Arsenal e Juventus.

Juventus, Diego Costa e Morata di nuovo insieme

I gunners, così come i bianconeri, vorrebbero provare l’assalto al forte attaccante ex Chelsea non appena aprirà la finestra di mercato invernale. Il centravanti potrà infatti essere prelevato a parametro zero e rappresenterebbe, pertanto, un colpo di altissimo livello. I campioni d’Italia, in particolar modo, sono da tempo alla ricerca di un vice Morata – in grande spolvero in questa stagione – e potrebbero puntare proprio su Diego Costa, compagno dell’ex Real Madrid proprio all’Atletico, per rimediare al vuoto nell’organico di Andrea Pirlo. La punta, ora svincolata, percepiva a Madrid uno stipendio da 8,5 milioni annuali circa, cifra che tutto sommato rientra nei parametri societari della Juve.

Adrea Pirlo potrebbe così ricomporre alla sua Juventus il duo d’attacco formidabile dell’Atletico Madrid della passata stagione, con l’arrivo a zero di Diego Costa come vice di Alvaro Morata.