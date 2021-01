La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e pensa al prossimo colpo: il punto della situazione sull’attaccante

È stato un avvio di stagione particolare per la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi nei primi mesi di campionato e ora rischia seriamente di perdere di vista l’obiettivo scudetto, anche se mancano ancora tante giornate alla fine di questa Serie A. Attualmente il vantaggio dalla vetta occupata dal Milan è di ben dieci punti.

La compagine allenata da Andrea Pirlo ha comunque una gara in più da giocare per tanto lo svantaggio potrebbe ridursi, ma prima di tutto sarà fondamentale lo scontro diretto di domani sera contro i rossoneri. Potrebbe essere l’ultimo incontro per stabilire se lottare per lo scudetto o meno.

Calciomercato Juventus, smentite su Llorente e Mandzukic. Giroud il preferito: la situazione

La società intanto non smette di lavorare sul calciomercato e punta a rinforzarsi già nel mese di gennaio. Fabio Para1tici è molto attivo soprattutto nel reparto avanzato, dove c’è bisogno di qualche attaccante in più per avere la rosa completa. Il giornalista Luca Momblano ha spiegato la situazione ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ecco le sue parole:

“In attacco Pirlo vuole uno alla Dzeko. Al momento ci sono due liste: in quella dei top, il preferito è Giroud, seguito da Piatek. In quella delle alternative, il preferito è Pellè. per lui c’è già stato un incontro con l’agente. Arrivano invece smentite sui possibili ritorni di Llorente e Mandzukic“.

Tanti dunque i nomi in ballo e nei prossimi giorni potrebbe esserci maggiore chiarezza per capire il favorito per l’attacco bianconero.