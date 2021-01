Le big d’Europa starebbero pensando già a colpi da urlo in vista della prossima stagione: un giro di affari con top player

Dal Real Madrid alla Juventus, la sessione di calciomercato invernale è utile soltanto per qualche ritocco qua e là. Poi si penserà alla prossima stagione con colpi importanti insieme ad un giro di affari tra le big d’Europa, tra cui anche la Roma protagonista. L’arrivo di Fonseca ha ridato entusiasmo alla compagine giallorossa, che è diventata un modello anche in campo europeo.

Calciomercato, Zaniolo sempre nel mirino del Real Madrid

Il talentuoso giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, attualmente ai box per infortunio fa sempre gola al Real Madrid con il presidente Florentino Perez, che sembra davvero entusiasta delle sue qualità. Ora il centrocampista italiano si sta riprendendo alla grande per tentare di essere protagonista agli Europei: in questo modo potrebbe esserci l’addio di Isco, sempre fuori dal progetto tecnico di Zidane. Il futuro di Zaniolo potrebbe essere così al Real Madrid con l’estate 2021 davvero bollente per l’ex Inter.

Il centrocampista spagnolo del Real, Isco, sarebbe sempre nell’agenda della Juventus, che intende rinforzare anche la zona centrale del campo dopo gli ultimi arrivi di McKennie e Arthur dal Barcellona. Infine, per chiudere il cerchio del maxi affare Federico Bernardeschi sarebbe sul punto di dire addio definitivamente alla compagine bianconera per tornare ad essere protagonista come ai tempi della Fiorentina. E proprio la Roma potrebbe essere la sua prossima destinazione per tornare a mettere in luce con costanza la sua classe cristallina.

Al momento si tratterebbe soltanto di idee suggestive con i presidenti delle top d’Europa già al lavoro per il futuro.