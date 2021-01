Il Milan cerca il colpo per il prossimo calciomercato: nel mirino l’attaccante di Liga, pronto lo scambio a sorpresa

È stato un avvio di stagione straordinario quello vissuto dal Milan, che ha conquistato ben undici successi e quattro pareggi nelle prime quindici giornate e non ha mai perso in Serie A fino a questo momento. I rossoneri sono in vetta alla classifica a un punto di vantaggio dall’Inter che insegue.

Una situazione che in pochi si aspettavano e che a questo punto può cambiare i piani della società. I rossoneri infatti sono partiti con l’obiettivo di raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica per ritornare in Champions League ma a questo punto le ambizioni della società possono soltanto aumentare.

Calciomercato Milan, obiettivo Isak per l’attacco: si pensa allo scambio con Castillejo

Mentre la squadra è concentrata sul campo e non vuole più sbagliare un colpo, la società continua a lavorare sul futuro e pensa ai colpi da effettuare nelle prossime sessioni di calciomercato, compresa questa appena iniziata. Ora nel mirino del Milan potrebbe esserci un nuovo attaccante.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, i rossoneri starebbero lavorando per trovare il nuovo sostituto di Ibrahimovic e gli occhi potrebbero finire in Liga: nel mirino infatti poterebbe esserci Alexander Isak. Al Real Sociedad potrebbe essere proposto uno scambio che includerebbe Samu Castillejo.

Il Milan si libererebbe così di un esubero e acquisirebbe un classe 1999 promettente che quest’anno ha siglato tre reti nel massimo campionato spagnolo.