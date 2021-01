Juventus a caccia di un terzino sinistro, pista Bernat, che può lasciare in estate a zero il Paris Saint-Germain

Dopo Spagna, Germania e Francia potrebbe proseguire in Italia la carriera di Juan Bernat. Lo spagnolo, cresciuto nel Valencia, ex Bayern Monaco e vice campione d’Europa con il Paris Saint-Germain, potrebbe salutare in estate il club transalpino. Bernat è infatti sotto contratto sino al termine della stagione, ma ancora non ha rinnovato il proprio accordo con la società parigina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ecco il vice Ibrahimovic | Rivincita verso la Juventus!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Laporta lo fa fuori | Nuovo scambio col Barcellona

Calciomercato Juventus, Bernat non rinnova: occasione bianconera

Lo stesso Bernat aveva sottolineato come sarebbe felice di restare a Parigi, ma ancora non c’è alcuna firma sul contratto. Anche Leonardo aveva ammesso come il club stesse lavorando al rinnovo di diversi giocatori, tra cui proprio il mancino spagnolo. Al momento, però, nessuna ufficialità. E la fine di gennaio si avvicina sempre più: i club potranno infatti parlare liberamente con il giocatore per convincerlo a cambiare aria. E tra questi club, nonostante la concorrenza inglese, ci sarebbe proprio la Juventus. Il classe 1993 è stato accostato in Italia all’Inter, ma soprattutto ai campioni d’Italia in carica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, vice Morata in Serie A | Si torna sull’ex

I bianconeri sono a caccia di un terzino sinistro, visti i tanti problemi fisici di Alex Sandro e il fatto che Pirlo abbia scelto addirittura di promuovere Frabotta come suo sostituto. Per questo la società piemontese lavora per regalare al proprio tecnico un rinforzo sulla corsia mancina. Ecco allora che Paratici potrebbe fiutare la giusta occasione e farsi sotto seriamente per il giocatore, specialmente nelle prossime settimane se il rinnovo con i parigini ancora non dovesse arrivare.

I problemi maggiori in casa bianconera sarebbero due: la concorrenza di altri club di grande livello europeo, come Arsenal e Real Madrid e lo stipendio del giocatore, che potrebbe chiedere una cifra superiore ai 5 milioni annui. Per Paratici sarebbe una mossa in controtendenza, visto l’ammortizzare del monte-ingaggi. Di certo però l’occasione è ghiotta e la Juventus vorrebbe evitare di lasciarsela scappare.