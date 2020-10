Calciomercato Juventus, Paratici battuto | Il colpo a zero sfuma

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per il futuro ma l’obiettivo sembrerebbe più lontano: su di lui c’è il Real Madrid

La Juventus sperava di vivere un avvio di stagione diverso con l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina. I bianconeri hanno collezionato fin qui 9 punti in 5 gare, contando anche il successo a tavolino contro il Napoli per la mancata presenza dei partenopei all’Allianz Stadium per la sfida della terza giornata.

Sono dunque sei i punti conquistato sul campo dalla Juventus nelle quattro gare disputate in campionato. In Champions League invece è arrivato il successo contro la Dinamo Kiev e ora ci sarà l’appuntamento difficile con il Barcellona, che potrebbe dire tanto per quanto riguarda la lotta al primo posto del girone.

Calciomercato Juventus, Bernat si allontana: proposto al Real Madrid

La società della Juventus continua intanto a lavorare sul calciomercato per programmare i possibili colpi del futuro e intervenire dove qualcosa non va. Nel mirino della società ci sono in particolare degli esterni difensivi, visto che ci sarebbe qualche difficoltà di troppo sulle fasce, ma un obiettivo sembrerebbe sfumare.

Tra gli obiettivi dei bianconeri c’è anche Juan Bernat del PSG, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Il calciatore però, secondo quanto riportato da Todo Fichajes, sarebbe stato proposto al Real Madrid a parametro zero e il terzino potrebbe tornare utile in caso di addio di Marcelo.

Oltre ai Blancos, ci sarebbe anche una proposta rivolta all’Arsenal. Dunque la Juventus sembrerebbe ormai tagliata fuori dalla lotta per il terzino spagnolo.

