La Juventus continua a sognare un colpo di spessore in vista di giugno: cresce la concorrenza per il top player

La Juventus è già al lavoro per la prossima delicata sfida di Champions contro il Barcellona. Dal campo ai prossimi obiettivi di calciomercato, in vista di giugno aumenta la concorrenza per il top player da affiancare a Cristiano Ronaldo in attacco: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a un big del Milan | Super scambio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Paratici studia il colpo

Calciomercato Juventus, top player a giugno: concorrenza inglese

Non sarà semplice per la Juventus portare a casa un colpo top, in attacco, da affiancare a Ronaldo nella prossima stagione. Il nome caldo è quello di Karim Benzema che a dicembre compirà 33 anni e sarebbe più vicino a salutare il Real Madrid in estate. La punta francese è in scadenza nel 2022 e, in vista del probabile approdo di Mbappè a Madrid, è finito nel mirino dei bianconeri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo ‘Don Balon’, però, cresce la concorrenza per arrivare all’attaccante francese. Su Benzema c’è anche il Liverpool di Klopp che, per rimpiazzare Firmino corteggiato in Bundesliga, ha intenzione di puntare su un profilo di esperienza come la punta del Real. Da registrare anche l’interesse del Chelsea di Lampard, con il tecnico inglese che stima Benzema e vorrebbe portarlo a Londra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, cessione in Premier | Ottanta milioni!

Situazione dunque in divenire, si complica la strada per la Juventus nell’acquisto del 32enne di Lione: Liverpool e Chelsea alla finestra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, a gennaio dalla Liga | Una ‘freccia’ per Pirlo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, top player a gennaio | 70 milioni!