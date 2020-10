Serie A e FIGC, rischio default | Dal Pino scrive al Governo

Rischio collasso per la Serie A e la FIGC: attraverso una lettera, i presidenti Dal Pino e Gravina hanno illustrato i problemi al Governo.

La Serie A non sta attraversando un bel periodo: nella giornata di oggi la Gazzetta dello Sport ha pubblicato una lettera che i presidenti di FIGC e Lega, Gravina e Dal Pino, hanno inviato al Governo. Il rischio è quello che il “calcio vada in default“, visto che lo stop ai tifosi da marzo fino alla fine di questa stagione faccia perdere circa 600 milioni di euro. Oltre a Gravina e Dal Pino, anche Balata e Ghirelli -presidenti di Lega B e Lega Pro-, si sono appellati a un intervento del Governo. Per quanto riguarda il calcio dilettantistico, invece, tutte le categorie si fermeranno eccetto la Serie D.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, beffa Juventus | 40 milioni dal top club!

Serie A e FIGC, la lettera di Dal Pino

Paolo Dal Pino nella sua lettera ha espresso “forte preoccupazione per la dura situazione finanziaria dei club a rischio collasso e per gli effetti collaterali che le misure dello Stato produrranno sul sistema economico e sociale“. Insomma, il sistema calcio italiano ha chiesto aiuto per evitare il tracollo.

Mentre il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, si è espresso dicendo: “Spero che il calcio venga tutelato al pari di tutte le altre categorie produttive“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, a gennaio dalla Liga | Una ‘freccia’ per Pirlo

Calciomercato Juventus, top player a gennaio | 70 milioni!