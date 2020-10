Calciomercato, beffa Juventus | 40 milioni dal top club!

Il calciomercato della Juventus può vedere sfumare un ‘vecchio’ obiettivo di Paratici: il top club europeo è in pole

Archiviato il discusso pari casalingo contro l’Hellas Verona, in casa Juventus i fari sono tutti puntati sul big match di mercoledì prossimo contro il Barcellona. Dalla super sfida di Champions al calciomercato, in vista di gennaio rischia di sfumare un obiettivo a lungo inseguito dal CFO bianconero Paratici: i dettagli.

Calciomercato Juventus, sprint Guardiola: ‘scippo’ a gennaio

Beffa dietro l’angolo per la Juventus di Pirlo. Il tecnico bresciano, sin dall’ approdo sulla panchina bianconera, ha fatto il nome di Isco per rinforzare la sua rosa. Adesso però, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, è il Manchester City la candidata principale per l’acquisto del trequartista classe 1992.

Guardiola ha infatti intenzione di stringere per portare Isco a Manchester, considerandolo l’erede ideale di Silva. I ‘Citizens’ seguono l’ex Malaga da tempo con il Real che pur di liberarsi dello spagnolo si accontenterebbe di 40 milioni di euro.

Non è da escludere che Isco possa partire in prestito a gennaio, con il club inglese pronto a riscattarlo la prossima estate. Niente Juventus per Isco, dunque, il Manchester City mette la freccia e si piazza in pole position per il talento del Real Madrid.

