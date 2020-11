Calciomercato, addio Inter e Juventus | Il big rinnova!

Beffa imminente per Inter e Juventus che dovranno dire addio all’acquisto del top player: accordo ad un passo

Un duello sul campo che si protrarrà anche in sede di calciomercato. Non arrivano però buone notizie per Juventus e Inter che, nelle prossime settimane, sono destinate a veder sfumare l’approdo del big in Serie A: il rinnovo è sempre più vicino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo addio | 95 milioni per l’erede

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super scambio con Mourinho ma Pirlo rinvia tutto!

Calciomercato, Inter e Juventus beffate: rinnovo vicino

È in arrivo un duro colpo per il mercato di Inter e Juventus che stanno per vedere sfumare un obiettivo per il 2021. Secondo quanto riportato dal portale transalpino ‘Le10sport.com’, Juan Bernat è destinato a restare al Psg. Il laterale spagnolo, attualmente infortunato, è in scadenza il prossimo giugno. “Lavoriamo al rinnovo di diversi giocatori”, ha dichiarato Leonardo, “Mbappe, Neymar, Di Maria e Bernat”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Proprio il terzino 27enne ha deciso di uscire allo scoperto annunciando di fatto la sua scelta. Intervistato da ‘AFP’, il terzino del Psg ha di fatto annunciato il suo futuro: “Stiamo parlando di rinnovo, voglio prolungare il contratto. Per il momento non si fa nulla ma credo che troveremo un accordo, voglio restare qui per molti anni”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen porta il vice Lukaku | Cifre e dettagli

Niente Serie A, dunque, per Bernat che salvo clamorosi colpi di scena continuerà a vestire la maglia del Psg: in attesa di tornare in campo nel 2021.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, addio a gennaio | Salta lo scambio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super colpo in Spagna | I dettagli