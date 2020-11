Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Conte lo vuole subito!

Antonio Conte torna a pensare ad un vecchio obiettivo per la sua Inter: assalto a gennaio, cifre e dettagli

Antonio Conte ha tutta l’intenzione di rinforzare l’Inter già per la prossima sessione di calciomercato. A gennaio, infatti, può tornare di moda un vecchio pallino dell’allenatore leccese, già accostato al club nerazzurro in passato: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen porta il vice Lukaku | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>>Inter-Torino, UFFICIALE | Nuovo positivo al Coronavirus!

Calciomercato Inter, difensore a gennaio: la richiesta di Conte

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, nel mirino di Antonio Conte per il mercato invernale c’è un nome in particolare. Occhi in casa Atletico Madrid: l’allenatore dell’Inter torna a pensare a Stefan Savic. Riportare il serbo in Italia, però, non sarà semplice.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nonostante la scadenza nel 2022 e una valutazione vicina ai 20 milioni di euro, la trattativa con il presidente Cerezo rischia di essere complicata. Savic è un pilastro dell’Atletico di Simeone e il patron dei ‘Colchoneros’ non ha intenzione di privarsene se non per la clausola da 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, addio a gennaio | Salta lo scambio!

Cifra assolutamente fuori mercato per il 29enne già a quota 10 presenze e 900′ in campo con il club di Madrid: il ritorno in Serie A non è scontato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomber da urlo | Lo porta Messi!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cessione Eriksen | Scambio all’estero