A Stroppa servono punti per raggiungere la salvezza, altrimenti sarà esonero

Giovanni Stroppa continua a essere a corto di risultati utili: con appena due punti in otto partite e un ultimo posto in classifica, il Crotone sta iniziando a ragionare su quale possa essere il futuro del tecnico sulla panchina degli Squali. Fiducia a tempo, perché nel tecnico la società crede, ma bisogna decisamente cambiare il ruolino di marcia per poter arrivare a concretizzare una possibile rinascita e un avvicinamento alla zona più tranquilla. Il Torino, d’altronde, dista appena 3 punti.

Calciomercato Crotone, fiducia a tempo per Stroppa

Domenica prossima ci sarà il Bologna, poi Napoli e Spezia, prima del trittico pre-natalizio con Udinese, Sampdoria e Parma: tutti scontri che permetterebbero, partenopei a parte, a Stroppa di poter provare a racimolare un po’ di punti fondamentali per la salvezza. Nel caso in cui non dovesse riuscirci, il tecnico dovrebbe accettare l’esonero, con due possibili sostituti pronti a subentrare. Non ci sono stati ancora contatti, ma il ritorno di Nicola o di Zenga potrebbe essere la strada più facile da percorrere per la dirigenza calabrese, che non vuole rinunciare alla Serie A.

