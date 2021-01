Il Milan va a caccia di un nuovo centrocampista e il colpo potrebbe arrivare dal Manchester City: per ora tutto in standby

È una stagione straordinaria quella che sta vivendo il Milan, che contro ogni pronostico sta collezionando vittorie su vittorie in Serie A e al momento mantiene la vetta della classifica. Attualmente il vantaggio sull’Inter è di tre punti e bisogna continuare così per restare nella zona alta della classifica e tenere distanti i nerazzurri.

L’obiettivo prefissato a inizio stagione dalla compagine allenata da Stefano Pioli era quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni della classifica per tornare in Champions League dopo diversi anni. Arrivati a questo punto, però, sognare non costa nulla e si può tentare anche il colpaccio puntando allo scudetto.

Calciomercato Milan, proposto Fernandinho a zero: arriva un ‘no’ momentaneo

I campioni d’inverno di questa stagione intanto pensano anche al calciomercato e dopo il colpo Mandzukic c’è un altro nome che potrebbe fare al caso del Milan. Lo stesso procuratore che ha portato il croato, Giovanni Branchini, potrebbe riprovarci offrendo al club rossonero Fernandinho a parametro zero in caso di mancato rinnovo con il Manchester City.

Al Milan il nome del brasiliano piace e non poco, ma potrebbe non essere la soluzione ideale per rinforzare il centrocampo. I rossoneri infatti sembrano più intenzionati a dare priorità a profili più giovani, per questo l’affare potrebbe anche non concretizzarsi. Al momento le porte non sono chiuse definitivamente ma si cerca altro.

In questa stagione Fernandinho ha collezionato 17 presenze tra Premier League e coppe varie realizzando anche un gol.